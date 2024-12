"Ich lag die letzten zwei Tage nur im Bett": Genesene Franziska Preuß verpasst beim Biathlon in Kontiolahti das Podest knapp

Biathlon in Kontiolahti: Frauen sind am Samstag wieder gefordert

Am Freitag geht es in Kontiolahti mit dem Sprint der Männer (16.20 Uhr) weiter. Die DSV-Athleten wollen dabei nach dem schwachen Auftritt im verkürzten Einzel Wiedergutmachung betreiben.

Für die Frauen steht dann am Samstag (17.10 Uhr) das Sprintrennen auf dem Programm, bevor der Weltcup in Finnland am Sonntag mit den jeweiligen Massenstarts der Biathleten (14.30 Uhr) und Biathletinnen (17.10 Uhr/alles ARD und Eurosport) beendet wird.