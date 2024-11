"Wir müssen die Wettkämpfe spannender machen": Regel-Revolution im Biathlon sorgt für Ärger

Regel-Revolution: "Für uns Norweger ist diese Änderung gut"

Es gibt auch durchaus Betroffene, die in der Umstellung Positives sehen. "Für uns Norweger ist diese Änderung gut, weil wir alle in der selben Gruppe starten werden", sagte Johannes Thingnes Bö selbstbewusst im Podcast "Extrarunde". Der Dominator erhofft sich dadurch einen "faireren" Wettstreit mit seinen Landsleuten. Auf eine geballte Mannschaftsstärke wie die der Skandinavier in der Weltspitze können die deutschen Männer nicht setzen, dazu fehlt das Aushängeschild vergangener Jahre. Doll genießt seine Biathlon-Rente - und hinterlässt eine riesige Lücke.

"Ohne Benni ist es nicht das Gleiche. Er war ein Vorbild", sagte Philipp Horn, der wie Kühn, Justus Strelow, Philipp Nawrath, David Zobel und Danilo Riethmüller vor dem Startschuss am Samstag mit der Single-Mixed-Staffel (13.15 Uhr) zum Männer-Aufgebot zählt: "Er war ein fantastischer Sportler und ein super Mensch, war immer für alle da."

Doch nun müssen es die Deutschen ohne ihren bislang letzten Weltmeister richten. Dass das Potenzial vorhanden ist, zeigte der fulminante Auftakt im vergangenen Jahr. In Östersund hatte Doll nur eine Nebenrolle gespielt, stattdessen glänzten Teamkollegen wie Nawrath mit Siegen und dem Gelben Trikot.

"Wenn es nicht so grandios wie im Vorjahr in Östersund läuft, dann ist das kein Beinbruch", bremste Bitterling aber die Erwartungen: "Wir haben uns angeschaut, was wir tun können, um bei den Saisonhöhepunkten in Topform zu sein. Und nicht nur im November und Dezember abzuräumen, woran sich im März keiner mehr erinnert."