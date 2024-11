Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Riesenslalom der Frauen in Killington im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, dem 30.November steht der Riesenslalom der Frauen an. Der erste Lauf startet um 16.00 Uhr, der zweite Lauf beginnt ab 19.00 Uhr in Killington, Vermont (USA).

Für US-Skistar Mikaela Shiffrin kann dieses Heimrennen ein ganz besonderes werden. Die 29-jährige steht aktuell bei 99 Weltcupsiegen und könnte als Erste die Schallmauer von 100 Siegen im alpinen Weltcup erreichen. Nachdem Shiffrin bereits die ersten zwei Slaloms in dieser Saison gewinnen konnte, stehen die Chancen auf die 100er-Marke nicht schlecht. "Es ist nicht unmöglich", sagte die US-Amerikanerin selbst zu ihren Chancen. Kann Mikaela Shiffrin bereits dieses Wochenende die magische 100er-Marke knacken? Das solltet ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen!

WINTERSPORT LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Rennen live im TV und Livestream überträgt.