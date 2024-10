"Für den Skisport unglaublich wichtig": Marcel Hirscher feiert erfolgreiches Comeback - und lockt Felix Neureuther

Ski Alpin: Marcel Hirscher lockt Felix Neureuther zum Comeback

Im Mittelpunkt aber stand erwartungsgemäß Hirscher. Ein Siegfahrer wie einst für Österreich war der 35-Jährige, der nun für die Niederlande startet, erwartungsgemäß nicht - aber ein Anfang ist gemacht. Noch hat er offensichtlich Probleme, sein Material abzustimmen. "Wenn er das in den Griff bekommt, fährt er eineinhalb Sekunden schneller", urteilte Kumpel Felix Neureuther im BR. Fünf Jahre Pause lassen sich nicht so schnell aufholen.

"Man merkt schon teilweise, die Jungs sind mit Sachen unterwegs, die hat es zu meiner und zu Felix' Zeit noch gar nicht gegeben", sagte Hirscher mit einem Grinsen. Neureuther erkannte in seiner Analyse: "Es ist noch nicht die Überzeugung da, dass er dem Material vertrauen kann." So gesehen, sei es "sensationell" was Hirscher abgeliefert habe, "ein Riesenerfolg".

"Mir taugt's. Felix, du hast recht gehabt", sagte Hirscher seinerseits in Richtung Neureuther. Könnte der ebenfalls zurückkommen? "Bei jedem dieser Athleten, die die Möglichkeit haben - und das sind eh nur ganz wenige, die dieses Level erreicht haben - fände ich es großartig. In welcher Form auch immer, für den Skisport ist es unglaublich wichtig", betonte Hirscher. Neureuther blockte wenig später jedoch gegenüber Kommentator Bernd Schmelzer ab: "Na, na. Das ist ja ein Schmarrn."

In Sölden startete Hirscher aufgrund einer umstrittenen Wildcard, die der Weltverband FIS für besonders verdiente Comeback-Willige eingeführt hat. Seine nächste Möglichkeit eine dieser Sondergenehmigungen zu beantragen, erhält er schon bald: Ab Mitte November stehen in Levi und danach in Gurgel jeweils ein Slalom für Frauen und Männer an.