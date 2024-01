© getty

Skiflug WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. und 4. Skispringen in Tauplitz im TV und Livestream?

Die Skiflug-Weltmeisterschaft in Bad Mitterndorf/Tauplitz seht Ihr am heutigen Tag im ZDF. Im Free-TV könnt Ihr das Spektakel ab 13.55 Uhr verfolgen. Der finale 4. Durchgang startet im ZDF etwa um 15.05 Uhr. So sieht das ZDF-Team am heutigen Tag aus

Kommentator: Stefan Bier

Stefan Bier Moderation: Lena Kesting

Lena Kesting Experte: Severin Freund

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Wettkämpfe auf der Skiflugschanze am Kulm ebenso live und vollumfänglich im Livestream. Das ZDF überträgt die Skiflug WM auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek im Livestream.