Skiflug WM 2024: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Athleten, Teilnehmer aus Deutschland, Übertragung im Free-TV und Livestream?

Wie der Name schon sagt, steht dabei nicht das Springen, sondern das Fliegen, mit dem Weiten jenseits der 200-Meter-Marke üblich sind, im Mittelpunkt.

Skiflug WM 2024: Termin, Datum, Ort, Zeitplan

Am 25. Januar geht es los, wenn um 14 Uhr zuerst die Qualifikation ansteht. Am Tag darauf steigt dann auch schon der erste Einzelwettkampf. Auf diesen folgt am 27. Januar ein weiterer Einzelwettkampf, ehe die Skiflug-WM mit dem Teamspringen am 28. Januar beendet wird.

Datum Ort Uhrzeit Wettkampf Hillsize 25.01.2024 Kulm/Mitterndorf (AUT)

Skiflug-WM 14:00 Quali 235m 26.01.2024 Kulm/Mitterndorf (AUT)

Skiflug-WM 14:00 Einzel 235m 27.01.2024 Kulm/Mitterndorf (AUT)

Skiflug-WM 14:00 Einzel 235m 28.01.2024 Kulm/Mitterndorf (AUT)

Skiflug-WM 14:00 Team 235m

Skiflug WM 2024: Athleten, Teilnehmer aus Deutschland

Aus deutscher Sicht wird interessant sein, wie Andreas Wellinger, Zweiter bei der Vierschanzentournee, abliefern wird. Karl Geiger hat in der Vergangenheit im Skifliegen brillieren können, krönte sich 2020 in Planica im Einzel sogar zum Weltmeister, seine aktuelle Form ist allerdings etwas beunruhigend. Für Deutschland an den Start gehen werden auch Pius Paschke, Stephan Leyhe und Philipp Raimund.

Skiflug WM 2024: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Um die Übertragung der Wettkämpfe kümmern sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die darüber hinaus jeweils auch mit kostenlosen Livestreams zur Stelle sind. Der Livestream der ARD ist bei sportschau.de und der des ZDF bei zdf.de auffindbar.