Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Single und Mixed Staffel in Antholz im TV und Livestream?

Das Weltcupwochenende in Antholz geht am heutigen Samstag, den 20. Januar, mit den Wettkämpfen in der Single- und Mixed-Staffel weiter.

Um 12.55 Uhr startet heute der Wettkampftag in Südtirol, wenn die Single-Mixed-Staffel beginnt. Um 14.45 Uhr steht abschließend der Start der Team-Mixed-Staffel auf dem Programm.

Gleich zu Beginn der neuen Saison fanden die bislang einzigen Single- und Mixed-Staffeln des Weltcups statt. Die Teams aus Schweden und Frankreich konnten die Wettbewerbe im vergangenen November für sich entscheiden. Welche Staffeln stehen heute in Antholz ganz oben und wie läuft es für die DSV-Teams?