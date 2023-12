Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf JETZT im Liveticker - Die Top 5 im Überblick

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf JETZT im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn 25 Duelle im 1. Durchgang: Die Vierschanzentournee hat bekanntlich ihre eigenen Regeln und es wird auch in diesem Jahr wieder im K.o.-Modus gesprungen. Das heißt, es gibt 25 Duelle, aus denen jeweils die Sieger in den zweiten Durchgang einziehen. Zusätzlich kommen auch noch die fünf besten Verlierer (Lucky Loser) weiter.

vor Beginn Wen gilt es noch zu beachten? Neben den deutschen und österreichischen Springern gilt es auch Ryoyu Kobayashi aus Japan zu beachten. Er konnte in Oberstdorf bereits dreimal gewinnen und zeigte sich auch am Donnerstag in einer guten Verfassung. Hinzu kommt Peter Prevc, der sich als Dritter der Quali hervortun konnte. Bei den Norwegern kommt es hingegen wohl auch auf die Tagesform an, ob nach vorne etwas geht. Der Gesamtsieger der letzten Saison, Halvor Egner Granerud, zeigte im 1. Training auf, erwischte in den übrigen Sprüngen am Donnerstag aber nie den Absprung und fand sich jenseits der Top 15 wieder.

vor Beginn Was geht für die Swiss-Athleten? Die Athleten aus der Schweiz sind ebenfalls mit allen vier angetretenen Startern im Wettkampf vertreten, dürften in Richtung Podest aber keine große Rolle spielen. Gregor Deschwanden kommt zwar mit guten Ergebnissen zum Tournee-Auftakt, konnte in Oberstdorf aber noch nicht die starken Sprünge auspacken. Auch bei Remo Imhof, Simon Ammann und Killian Peier dürfte es in erster Linie um ein Ergebnis in den Punkten gehen.

vor Beginn Kraft führt ÖSV-Springer an: Die österreichischen Athleten werden durch Stefan Kraft angeführt, der auch in diesem Jahr wieder zu den Topkandidaten auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee gilt. In der Quali landete Kraft zwar auf Platz sieben, die Trainingsergebnisse auf der Schanze in Oberstdorf passen aber, so dass man auch ihn für den Tagessieg auf der Rechnung haben muss. Neben Kraft schafften auch Michael Hayböck, Jan Hörl, Manuel Fettner, Clemens Aigner sowie Daniel Tschofenig die Quali ohne Schwierigkeiten.

vor Beginn Deutsche mit starker Qualifikation! Auf ihrer Heimschanze konnten die deutschen Skispringer am Donnerstagabend eine starke Qualifikation zeigen. Andreas Wellinger und Karl Geiger landeten vor Peter Prevc aus Slowenien auf die ersten beiden Positionen. Philipp Raimund und Pius Paschke kamen mit den Plätzen vier und neun ebenfalls unter die Top neun. Stephan Leyhe komplettierte das starke Ergebnis als Zwölfter. Entsprechend groß dürften die Ansprüche für den Auftakt in die 72. Tournee sein.

vor Beginn Der prestigeträchtige Skisprung-Wettkampf geht wie üblich in Deutschland los. Zu den Favoriten auf den Gesamtsieg zählen der Österreicher Stefan Kraft, aber auch einige DSV-Athleten wie Karl Geiger, Andreas Wellinger oder Pius Paschke. Titelverteidiger ist der Norweger Halvor Egner Granerud.

vor Beginn Um 17.15 Uhr geht der 1. Wertungsdurchgang im bayrischen Oberstdorf los. Gesprungen wird von der Große Schattenbergschanze.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Auftaktspringen bei der 72. Vierschanzentournee.