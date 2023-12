Vierschanzentournee 2023/24: Termine, Datum, Kalender, Zeitplan, Schanzen, Favoriten, Sender, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Vierschanzentournee 2023/24: Termine, Datum, Kalender, Zeitplan, Schanzen

Die Vierschanzentournee ist ein Wettkampf von reicher Tradition, die Austragungsorte und die Termine bleiben von Jahr zu Jahr gleich. So beginnt die Tournee auch in diesem Jahr am 29. Dezember 2023 mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Für das zweite Springen bleiben die Athleten in Deutschland, wenn am 1. Januar 2024 in Garmisch-Partenkirchen das Neujahrsspringen über die Bühne geht. Danach wird der Fokus nach Österreich verlegt, wo am 3. Januar 2024 in Innsbruck das Bergiselspringen steigt und am 6. Januar 2024 in Bischofshofen das abschließende Dreikönigsspringen vonstatten geht.