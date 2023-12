Ski alpin: Auch Super-G fällt aus - Drittes Rennen in Beaver Creek abgesagt

Die Launen der Natur bringen die alpinen Ski-Rennläufer langsam zum Verzweifeln. Wegen starken Windes und der ungünstigen Wetterprognosen ist am Sonntag auch das dritte in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado geplante Männer-Rennen abgesagt worden.

Vor dem angesetzten Super-G waren am Freitag und Samstag schon die beiden im WM-Ort von 2015 vorgesehenen Abfahrten starkem Schneefall und Wind zum Opfer gefallen. Von sieben geplanten Rennen der Männer hat bisher lediglich eines stattgefunden.

Schwer getroffen hat es vor allem die Abfahrer. Bereits nach Zermatt waren sie Anfang November vergebens angereist - beide Rennen am Matterhorn mussten wie im Vorjahr abgesagt werden. Zuvor war bereits der Riesenslalom in Sölden im Oktober ausgefallen.

Stattgefunden hat bei den Männern bisher nur der Slalom Mitte November in Gurgl in Österreich. Im Kalender stehen nun zunächst ein Riesenslalom und ein Slalom in Val d'Isere (9./19. Dezember). Der Speed-Auftakt soll nun von 14. bis 16. Dezember in Gröden gelingen.

Ski alpin: Super G der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Jetzt ist klar: auch der Super-G kann nicht stattfinden, der letzte Versuch in Beaver Creek wurde soeben abgesagt.

vor Beginn Ob das allerdings auch klappt, ist fraglich. Erst ein Rennen konnten die Männer in dieser Saison absolvieren, alle weiteren - so auch die beiden Abfahrten an diesem Wochenende - mussten abgesagt werden.

vor Beginn Laut Plan soll es in den USA heute um 18.45 Uhr deutscher Zeit losgehen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Supe-G der Herren in Beaver Creek!