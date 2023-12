Die Biathletinnen bestreiten heute in Östersund eine Verfolgung. Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

BIATHLON AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Zum Abschluss des Weltcups in Östersund müssen die Frauen eine Verfolgung bestreiten. SPOX tickert das Geschehen live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Östersund JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Zwei Athletinnen in gelb Dazu gibt es bei diesem Rennen eine weitere Besonderheit. Nicht nur Franziska Preuß kommt in den Geschmack das gelbe Trikot zu tragen, sondern auch die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten. Beide sind punktlich in der Wertung zu finden, dazu erreichten beide einen 2. sowie einen 4. Platz. Daher dürfen beide Frauen heute in gelb auf die Strecke gehen.

Österreichisches Quartett Ähnlich gestaltet sich das Bild bei den österreichischen Athletinnen. Lisa Theresa Hauser ist als 22. mit einem Rückstand von 1:06 Minute am besten platziert. 33 Sekunden später nimmt ihre Teamkollegin Tamara Steiner das Rennen auf. Weiter hintem im Feld wollen sich noch Anna Gandler (45.) sowie Katarina Oberthaler (50.) der Verfolgung stellen und, wenn möglich, mit einer Verbesserung ins Ziel gelangen.

Nur drei Schweizerinnen am Start Auch die Schweizerinnen können nicht in voller Besetzung an den Start gehen. Obwohl sich sowohl Amy Baserga als auch Lea Meier für den Wettkampf qualifiziert haben, müssen sie auf einen Start verzichten. Dafür will Lena Häcki-Groß von Platz 15 nach vorne stürmen. Mit 50 Sekunden Rückstand ist insbesondere in Richtung eines weiteren Top-Ten-Ergebnis noch alles möglich. Dazu gesellen sich die Schwester Elisa und Aita Gasparin, die mit den Startnummern 27 und 34 eng beieinander sind.

Preuß in Gelb - Kebinger krankheitsbedingt raus Bei den deutschen Frauen muss Hanna Kebinger krankheitsbedingt auf einen Start verzichten. ´Bei den herrschenden tiefen Temperaturen wollen wir eine Verschlimmerung der Symptomatik vermeiden, um die Wettkämpfe nächste Woche in Hochfilzen nicht zu gefährden´, sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld. Dennoch ruhen große Hoffnungen auf den deutschen Starterinnen. Allen voran wird die Rückkehrerin Franziska Preuß als Vierte und dazu im gelben Trikot am Start stehen. Zeitgleich mit der Norwegerin Arnekleiv nimmt sie nach 18 Sekunden die Verfolgung der Französin Jeanmonnot auf. Nur zwei Sekunden später folgt Vanessa Voigt. Als 19. geht Janina Hettich-Walz auf die Strecke, die ihren Rückstand von 57 Sekunden minimieren will. Die junge Selina Grotian folgt als 21. Den deutschen Verfolgungskader perfekt macht Sophia Schneider, die als 41. schon beinahe zwei Minuten warten muss, bis sie den Wettkampf aufnehmen darf.

Herzlich willkommen Guten Tag und herzlich willkommen zum Biathlonabschluss im schwedischen Östersund. Heute stehen noch die Verfolgungsrennen bei den Frauen und Männern an. Den Anfang machen die Frauen, die noch einmal 10 Kilometer und vier Schießen hinter sich bringen müssen. Der Start ist für 14 Uhr angesetzt!