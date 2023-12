Biathlon: Staffel der Herren in Hochfilzen heute im Liveticker

In Hochfilzen findet heute die Biathlon-Staffel der Herren statt. SPOX begleitet Euch mit einem Liveticker durch das Geschehen.

Zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen müssen die Herren heute eine Staffel absolvieren. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Geschehen live mitverfolgen.

Biathlon: Staffel der Herren in Hochfilzen JETZT im Liveticker

1. Wechsel Mit einem großen Rückstand von 56 Sekunden wechselt auch die Staffel aus Österreich, bei denen David Komatz nun unterwegs ist. 59 Sekunden Rückstand hat Deutschland, bei denen es nun Johannes Kühn unter Druck ist, den Abstand wieder zu verkleinern.

1. Wechsel Eric Perrot ist zurück und übergibt in der Wechselzone jetzt an Emilien Jacquelin. Er soll den Norweger Tarjei Bö in Schach halten, der mit 9,1 Sekunden Rückstand auf seine 7,5 Kilometer geschickt wird. Nach einer starken Schlussrunde von Sebastian Stalder übergibt die Schweiz auf Platz drei. Hier ist jetzt Joscha Burkhalter auf der Runde.

Perrot der Gejagte Eric Perrot ist auf der letzten Runde jetzt der Gejagte. Er hat seinen Rückstand zu Lägreid stabil halten können und es spricht alles dafür, dass er gleich auf der ersten Position wechseln wird. Sebastian Stalder hält sich für die Schweiz auf dem guten vierten Platz.

2. Schießen Ärger hingegen bei David Zobel! Der Startläufer der deutschen Staffel kann die Strafrunde nicht vermieden und dadurch geht es jetzt 54 Sekunden zurück. Unterweger ist für Österreich ebenfalls zurückgefallen und nach zwei Nachladern liegt er 34,9 Sekunden hinter dem Führenden.

2. Schießen Eric Perrot übt Druck aus und mit einem schnellen Schießen ist der Franzose als erster Starter wieder auf der Strecke. Lägreid braucht für Norwegen einen Nachlader und verliert dadurch 7,8 Sekunden. Dahinter folgt Finnland vor der Schweiz, bei denen Stalder mit einem schnellen Schießen nach vorne geprescht war.

Zobel führt Verfolger an David Zobel setzt sich an die Spitze der Verfolgungsgruppe. 5,3 Sekunden beträgt ihr Abstand zum Duo mit Frankreich und Norwegen. Stalder liegt für die Schweiz 19,7 Sekunden zurück und versucht, die Lücke zu Schweden zu schließen.

Gruppe hinter Unterweger Hinter Dominic Unterweger hat sich nach dem Schießen eine kleine Gruppe gebildet. Hier mit dabei ist David Zobel für die deutsche Staffel.

1. Schießen Das Feld kommt geschlossen zum ersten Schießen. Sturla Holm Lägreid und Eric Perrot geben sich keine Blöße und die beiden gehen für Norwegen und Frankreich zuerst wieder auf die Strecke. Auch Unterweger ist gut unterwegs und kommt ohne Fehler durch. Mit 2,3 Sekunden Rückstand geht es für ihn auf Platz drei wieder los. Deutschland liegt nach einem Nachlader durch Zobel auf Platz acht. Auch die Schweiz brauchte mit Stalder einen Nachlader, wodurch sie auf dem 13. Platz liegen.

Zobel gibt das Tempo vor David Zobel geht nach dem Start direkt an die Spitze und gestaltet jetzt das Tempo an der Spitze. Vorteil, wenn man vorne läuft, ist natürlich auch, dass man im Getümmel des Feldes nicht so leicht zu Sturz kommt. Einen Athleten hatte es da vorhin in der Abfahrt erwischt.

Die Bedingungen Anders als am gestrigen Tag müssen sich Athleten heute mit einer etwas tieferen Strecke auseinandersetzen. Es hat in der Nacht geregnet und die Temperaturen sind nicht in den Minusbereich gewandert. In der Staffel dürfte das aber keinen großen Unterschied machen, da alle gleichzeitig auf der Strecke sind.

Los geht´s! Der Startschuss ist gefallen und die Startläufer der 20 Staffeln begeben sich auf die ersten 7,5 Kilometer. Für Deutschland läuft David Zobel. Die Gastgeber aus Österreich setzen auf Dominic Unterweger, während die Schweiz mit Sebastian Stalder beginnen. Bei Favorit Norwegen läuft Sturla Holm Lägreid.

Das Quartett aus der Schweiz In der Außenseiterrolle ist die Mannschaft aus der Schweiz. Für das Quartett eröffnen wird Sebastin Stalder. Joscha Burkhalter wird auf ihn folgen, bevor dann Jeremy Finello folgt. Als Schlussläufer darf sich der jüngere der beiden Stalder-Brüder, Gion, versuchen. Für ihn ist es der erste Auftritt in einer Staffel.

ÖSV-Team ohne Eder Das österreichische Team konnte zum Saisonbeginn mit starken Schießleistungen in der Staffel den vierten Platz herausholen. Heute allerdings muss das Team auf ihren Routinier verzichten. Nachdem Eder bereits in den Einzelwettkämpfen nicht mitmischen konnte, fällt er vor heimischer Kulisse auch in der Staffel aus. An die erste Position wurde für die heutige Staffel Dominic Unterweger gesetzt. David Komatz wird in der zweiten Gruppe laufen, ehe dann Felix Leitner und Patrick Jakob folgen werden.

Wieder Podest für Deutschland? Nach dem fulminanten Wochenende in Schweden hat das deutsche Team in Hochfilzen noch kein Feuerwerk abbrennen können, wenn es am Schießstand heute besser zusammenpasst, sollte ein erneutes Podest für das DSV-Quartett aber möglich sein. An die erste Stelle wurde David Zobel gesetzt. Johannes Kühn folgt an der zweiten Position vor Philipp Nawrath. Als Schlussläufer wurde Dominik Doll nominiert.

Klappt es besser bei Schweden? Die Schweden dürften heute mit mächtig Wut im Bauch an den Start gehen, denn beim Staffelauftakt in Östersund lief es für sie sicherlich nicht nach Plan und man konnte der Favoritenrolle nicht gerecht werden. Daneben gilt es natürlich immer auch Frankreich zu beachten. Das Team setzt auf exakt die gleiche Besetzung wie noch in Schweden mit Perrot, Jacquelin, Fabien Claude und Fillon Maillet.

Norwegen der Topfavorit Der Topfavorit ist natürlich einmal mehr die Staffel aus Norwegen. Das Quartett hatte in der letzten Saison in den Staffeln dominiert und auch in Östersund den Sieg einsammeln können. Im Gegensatz zum ersten Rennen gibt es in der Mannschaft eine Änderung: Sturla Holm Lägreid wird an der ersten Position Strömsheim ersetzen. Neben Lägreid besteht die Mannschaft aus den Bö-Brüdern und Vetle Sjaastad Christiansen und damit einer traditionellen Kombi.

vor Beginn Viermal 7,5 Kilometer müssen die Quartette jeweils laufen. Das deutsche Team bilden David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll.

vor Beginn Um 11.30 Uhr geht es los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zur Staffel der Herren in Hochfilzen (Österreich).