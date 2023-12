Der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wird heute mit einer Staffel der Frauen beendet. Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

BIATHLON AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Die Biathlon-Elite bestreitet heute in Hochfilzen die zweite Staffel der Saison. SPOX tickert das Rennen für Euch live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Staffel der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn In Hochfilzen geht heute die zweite von fünf Saisonstaffeln über die Bühne. Bei der ersten in Östersund wurde das deutsche Team Dritter. Was ist heute mit Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Vanessa Voigtmöglich?

vor Beginn Das Rennen geht um 14.15 Uhr los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Biathlon-Staffel (4 x 6,5 km) in Hochfilzen, Österreich.