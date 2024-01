BIATHLON AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Franziska Preuß und Co. sind heute beim Weltcup in Oberhof für den Sprint im Einsatz. Wer nichts vom Rennen verpassen will, kann hier bei SPOX mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Sprint der Frauen in Oberhof heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Am Vormittag gelang den Herren schon ein echter Coup! Benedikt Doll gewann knapp vor Sturla Holm Laegreid, Johannes Kühn wurde Fünfter.

vor Beginn Das Wetter in Oberhof und die Piste spielen mit: Hier wird es planmäßig losgehen.

vor Beginn Um 14.25 Uhr geht es los.

vor Beginn Willkommen zum Sprint der Frauen in Oberhof.