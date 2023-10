Die Ski-Saison der Herren beginnt heute mit einem Riesenslalom in Sölden. SPOX tickert das Geschehen live mit.

Einen Tag nach den Frauen steigen nun auch die Herren in die neue Ski-alpin-Saison ein. In Sölden findet deswegen der Riesenslalom der Herren statt.

Riesenslalom der Herren in Sölden: Ski Alpin heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Endlich ist es wieder so weit! Erst gestern wurde die Frauen-Saison in Sölden eröffnet, heute sind nun auch die Herren in derselben Disziplin und auf derselben Piste gefragt.

vor Beginn Der 1. Durchgang beginnt um 10 Uhr, der 2. Lauf steigt dann um 13 Uhr.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Herren in Sölden (Österreich).