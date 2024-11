"Was im Gedächtnis bleibt, sind die harten Niederlagen": Alexander Zverev spricht über die Achterbahnfahrt in dieser Saison

Alexander Zverev: "Ich werde alles tun, was ich kann"

"Ich werde alles tun, um im nächsten Jahr in den gleichen Momenten und in der gleichen Position zu sein. Ich werde alles tun, was ich kann, um zu gewinnen", kündigte Zverev kämpferisch an. Die Saison schloss er mit insgesamt 69 Siegen sowie zwei Titeln bei den Masters in Rom und Paris-Bercy ab. Die nächste Chance auf einen großen Titel bietet sich Zverev schon im Januar bei den Australian Open.

Zuvor steht für Zverev aber noch ein Charity-Event im Allgäu und der verdiente Urlaub auf den Malediven an. Die Davis Cup Finals lässt Zverev aus Regenerationsgründen aus - anders als Kevin Krawietz und Tim Pütz, die am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) das Doppel-Finale in Turin gegen die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) bestreiten und dann nach Malaga weiterreisen.