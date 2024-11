Gesundheitliche Probleme! Carlos Alcaraz unterliegt bei den ATP Finals Casper Ruud

Carlos Alcaraz unterliegt bei den ATP Finals Casper Ruud

"Ich bin natürlich sehr happy. Wir werden Carlos wieder besser spielen sehen. Ich habe meine Chancen genutzt", sagte Ruud, der bereits unmittelbar nach Spielende auf mögliche gesundheitliche Probleme von Alcaraz hinwiesen hatte: "Er hat viel geniest in den letzten Tagen und hatte immer ein Taschentuch dabei. Vielleicht war er physisch nicht bei 100 Prozent. Aber das gehört dazu."

Am Montag kam Alcaraz gegen Ruud zu keiner Zeit an sein Topniveau heran, im ersten Satz wirkte er gegen den solide spielenden Norweger völlig von der Rolle. Alcaraz steigerte sich im zweiten Durchgang und führte zwischenzeitlich mit 5:2, brach dann aber völlig ein und gab fünf Spiele in Folge ab. Ruud nutzte nach 85 Minuten Spielzeit seinen dritten Matchball zur Überraschung.