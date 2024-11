"Eine surreale Karriere geht hier zu Ende": Sportwelt verneigt sich vor Rafael Nadal

"Der Vorhang für Nadals legendäre Karriere fällt"

THE GUARDIAN (England): "In Wirklichkeit wäre Nadal in Spaniens bester Mannschaftskonstellation nur als Doppelspieler eingesetzt worden. Aber er ist einer der größten Spieler aller Zeiten, und der Anblick, wie er für einen letzten Kampf auf den Platz trat, war für die 11.000 Zuschauer bedeutender als jeder Sieg."

GAZZETTA DELLO SPORT (Italien): "Ohne Zweifel geht eine surreale Karriere hier zu Ende und die Menschen in Malaga, wohl in der ganzen Welt, erweisen dem Krieger von Mallorca die letzte sportliche Ehre."

TUTTOSPORT (Italien): "Der Vorhang für Nadals legendäre Karriere fällt."