Rafael Nadal, Tennis: Wann und wo findet das letzte Spiel seiner Karriere statt?

Seinen letzten Profiauftritt wird Rafael Nadal bei den Davis Cup Finals 2024 haben, der Spanier wird für sein Land beim Final 8 antreten. Die Davis-Cup-Endrunde geht vom 19. bis zum 24. November im Palacio de Deportes José María Martín Carpena im spanischen Malaga über die Bühne. Nadal wird sich somit vor heimischem Publikum verabschieden können.

Seinen letzten Auftrifft könnte Rafael Nadal bereits zum Auftakt der Finals am Dienstag, den 19. November, ab 17 Uhr gegen die Niederlande haben. Sollte das spanische Team das Duell für sich entscheiden, wäre Nadal am Freitag, den 22. November, ab 17 Uhr im Halbfinale im Einsatz. Spätestens beim Davis-Cup-Finale, das am Sonntag, den 24. November ab 16 Uhr steigt, wird die Karriere des Spaniers dann zu Ende gehen.

Rafael Nadal gilt als einer der größten Tennisspieler aller Zeiten. Ganze 22 Grand-Slam-Titel konnte der Spanier in seiner Karriere insgesamt gewinnen, 14 Triumphe sicherte sich der Sandplatzkönig dabei bei den French Open. Bei den Davis Cup Finals 2024 geht die Laufbahn Nadals nun zu Ende.