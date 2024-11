Davis Cup Final 8, Tennis: Ort, Datum, Teilnehmer, Spieler, Rafael Nadal, Übertragung im Free-TV und Livestream

Davis Cup Final 8, Tennis: Ort, Datum

Die Davis Cup Finals finden vom Dienstag, den 19. November, bis zum Sonntag, den 24. November statt. Wie schon im vergangenen Jahr findet die Davis-Cup-Endrunde Palacio de Deportes José María Martín Carpena im spanischen Malaga statt.

Vom 19. bis zum 21. November gehen die Viertelfinals beim Davis Cup über die Bühne. Am darauffolgenden Freitag und Samstag stehen die Halbfinals an. Am Sonntag, den 24. November, findet schließlich das Davis-Cup-Finale statt.