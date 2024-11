Ausrufezeichen vor den ATP-Finals! Alexander Zverev gewinnt Masters in Paris gegen chancenlosen Lokalmatador

Alexander Zverev: Topform vor den ATP Finals

Mit dem ungefährdeten Erfolg gegen Humbert (Nummer 18 der Welt) sicherte er sich 919.000 Euro Preisgeld und baute seine persönliche Bestmarke in dieser Saison auf 66 Siege aus - kein Spieler auf der Tour hat in diesem Jahr mehr vorzuweisen.

Für Zverev ist nach dem Masters in Rom der zweite Titel in dieser Saison, in der ihm trotz überzeugender Leistungen der ersehnte Grand-Slam-Titel erneut verwehrt geblieben war. Der 27-Jährige hatte dabei wie zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, von einer jüngst diagnostizierten Lungenentzündung war ihm in Paris aber überhaupt nichts anzumerken.

Mit seinem Lauf beim Hallenturnier in Bercy nimmt Zverev nochmal mächtig Schwung für das Saisonfinale in Turin, wo er ab dem 10. November um seinen dritten Titel bei den ATP Finals kämpft. Dabei hatte er in Paris in diesem Jahr bereits zwei große Enttäuschungen erlebt: Anfang Juni unterlag er im Kampf um seinen ersten Grand-Slam-Titel dem Spanier Alcaraz in Roland Garros dramatisch in fünf Sätzen. Bei den Olympischen Spielen schied er körperlich geschwächt im Viertelfinale aus.

Am Sonntag aber ließ er gegen Humbert, der im Turnierverlauf French-Open- und Wimbledon-Champion Alcaraz ausgeschaltet hatte, von Beginn an keinerlei Zweifel an seinem Turniersieg aufkommen. Zverev legte furios los und breakte den überforderten Franzosen schnell zweimal. Schon nach 36 Minuten sicherte er sich mit einem Ass Satz eins. Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev sofort das Break, Humbert hatte nichts mehr entgegenzusetzen - nach 74 Minuten verwandelte Deutschlands Topstar seinen ersten Matchball zum Sieg.