ATP Finals, Tennis: Warum ist Novak Djokovic bei der Weltmeisterschaft nicht dabei?

Der Serbe gab seine Absage am am 5. November via Instagram bekannt. Aufgrund einer Verletzung wird er nicht in Turin teilnehmen. "Es ist eine Ehre, sich für die Finals zu qualifizieren. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, doch aufgrund einer anhaltenden Verletzung werde ich nicht spielen", schrieb Djokovic.

Der Grand-Slam-Rekordgewinner hatte bereits in der Woche zuvor für das Paris Masters abgesagt. Im Saisonendspurt hatte sich bereits abgezeichnet, dass Turniere wie die ATP-Finals für ihn keine große Bedeutung mehr haben.

"Was mich betrifft, so bin ich mit diesen Turnieren in meiner Karriere fertig", sagte er über die Weltmeisterschaften. Im Spätherbst will sich der 24-malige Major-Champion nur noch auf die Grand Slams und den Davis Cup konzentrieren.

Weiter hieß es in dem Statement: "Entschuldigung an alle, die geplant haben, mich spielen zu sehen. Ich wünsche allen Spielern ein großartiges Turnier."

Erstmals seit 2001 wird die Weltmeisterschaft ohne einen Spieler der "Big Three" ausgetragen. Roger Federer beendete seine Karriere 2021, Rafael Nadal zieht sich nach dem Davis-Cup-Finalturnier Ende November zurück und ist nicht für Turin qualifiziert.