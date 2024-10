Tennis: Alexander Zverev kämpft sich ins Viertelfinale von Paris - Topgegner wartet

Alexander Zverev trifft auf Stefanos Tsitsipas

In der Runde der letzten Acht wartet schon die nächste schwere Aufgabe, gegen Tsitsipas hat Zverev eine klar negative Bilanz: Seinen nur fünf Siegen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Das letzte Duell auf Hartplatz ging am 5. Januar beim United Cup in Sydney aber mit 6:4, 6:4 an den Deutschen.

Erst als vierter Spieler überhaupt hat Zverev in allen neun Masters-Turnieren innerhalb eines Jahres mindestens das Achtelfinale erreicht. Dennoch steht für ihn 2024 bislang "nur" ein Turniersieg (Rom) zu Buche.

Der Akku des Olympiasieger von Tokio ist nach mehreren Verletzungen und Krankheiten praktisch leer, deswegen sah er sich am Montag auch "gezwungen", seine Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga Ende November abzusagen. Im Anschluss an das Turnier in Frankreichs Hauptstadt wird er in diesem Jahr nur noch bei den ATP Finals in Turin aufschlagen.