Tennis: Nicht nur Alexander Zverev! Zwei Deutsche beim Laver Cup dabei

Jan-Lennard Struff rückt als Ersatzmann ins Team Europe, das von Freitag bis Sonntag in der Arena am Ostbahnhof gegen eine Weltauswahl antritt.

Struff hatte zuletzt wegen Hüftproblemen, die ihm seit Olympia in Paris zusetzen, seine Teilnahme am Davis Cup in China abgesagt.

Der 34-Jährige nimmt beim Event in Berlin an allen Teamaktivitäten und Auftritten teil, zum Einsatz kommt er aber nur, wenn einer der sechs Stammspieler um Zverev (27) und Carlos Alcaraz ausfällt. Zweiter Ersatzspieler neben Struff ist der Italiener Flavio Cobolli.