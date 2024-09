"Wie der Freund von nebenan": Italien feiert seinen "Tenniskönig" Jannik Sinner

© getty

Federer über Sinner: "Diese Frage muss beantwortet werden"

Die Tenniswelt hielt sich mit lauter Kritik an Sinner in den zwei Wochen von New York größtenteils zurück.

"Ich denke, wir alle vertrauen so ziemlich darauf, dass Jannik nichts getan hat", sagte Roger Federer vor wenigen Tage, fügte aber an: "Die mögliche Unstimmigkeit, dass er nicht aussetzen musste, während sie nicht zu 100 Prozent sicher waren, was los ist - ich denke, diese Frage muss beantwortet werden."

Die Frage blieb bis jetzt unbeantwortet, und so durfte Sinner in der US-Metropole aufschlagen - und konnte das Turnier acht Monate nach seinem Australian-Open-Triumph dominieren, wie es nur wenige vor ihm getan hatten.

Nur zwei Sätze gab er in den zwei Wochen in Flushing Meadows ab, der 6:3, 6:4, 7:5-Finalerfolg gegen Lokalmatador Taylor Fritz am Sonntag kam einer Machtdemonstration gleich.