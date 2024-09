Davis Cup: Deutschland verliert gegen die USA und verpasst den Gruppensieg

Das bis dato letzte Duell mit dem Rekordsieger USA lag noch länger zurück. 1991 hatte Andre Agassi in Kansas eine deutsche Auswahl um Michael Stich mit 3:2 bezwungen. Zehnmal standen sich beide Nationen im alten Davis-Cup-Format mit Heim- und Auswärtsspielen gegenüber, dreimal gewann Deutschland, darunter auch legendäre Duelle wie 1987 in Hartford oder 1989 in München, jeweils mit Boris Becker als Matchwinner.

Das Renommee früherer Jahrzehnte hat der Teamwettbewerb längst eingebüßt, für die Vorrunde in der Woche nach den US Open hatten einige Spieler ihre Teilnahme abgesagt. Neben Zverev fehlten so auch die beiden New-York-Finalisten Jannick Sinner (Italien) und Taylor Fritz (USA). Auch die Austragung der deutschen Gruppe in China hatte für Kritik gesorgt, da der Gastgeber gar nicht dabei war.