"Habe das schlechteste Tennis meines Lebens gespielt": Auch "erschöpfter" Novak Djokovic scheitert bei US Open

Topfavoritin Sabalenka müht sich ins Achtelfinale der US Open

Topfavoritin Aryna Sabalenka ist bei den US Open nach Anlaufschwierigkeiten ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglistenzweite aus Belarus bezwang in New York die Russin Jekaterina Alexandrowa in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) mit 2:6, 6:1, 6:2.

Nach dem harten Stück Arbeit über 1:40 Stunden trifft die Australian-Open-Siegerin in der nächsten Runde auf Elise Mertens. Die Belgierin hatte zuvor Lokalmatadorin Madison Keys ebenfalls in drei Sätzen ausgeschaltet. Sabalenka peilt in Flushing Meadows ihren zweiten Grand-Slam-Titel an.

Coco Gauff hat auf dem Weg zur Titelverteidigung bei den US Open das Achtelfinale erreicht. Die 20 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich in ihrer Drittrundenpartie nach Anlaufschwierigkeiten mit 3:6, 6:3, 6:3 gegen die Ukrainerin Elina Svitolina durch und darf weiter von einem erneuten Triumph bei ihrem Heimspiel träumen. Im Vorjahr hatte sie in New York ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen.