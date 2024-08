Alexander Zverev kämpft sich ins Halbfinale von Cincinnati - jetzt gegen Jannik Sinner

Das Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist Zverevs letzte Chance vor dem Major in New York (ab 26. August), um seine Form zu finden. In den vergangenen Wochen hatte es einige Rückschläge gegeben, auch gesundheitlich wirkte Zverev dabei anfällig. Bei den Olympischen Spielen in Paris scheiterte er nach einer teilweise fahrigen Leistung im Viertelfinale und ließ sich anschließend durchchecken. Es folgte das Masters in Montreal, auch dort war in der Runde der besten acht Schluss: Im Spiel gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda hustete Zverev immer wieder und klagte über Atemprobleme.

In Cincinnati fühlte er sich nun bereits die gesamte Woche wohler. Gegen Shelton behielt Zverev nach anfänglichen Schwierigkeiten die Nerven, nach knapp zweieinhalb Stunden sicherte sich die Nummer vier der Weltrangliste seinen 52. Sieg auf der ATP-Tour in diesem Jahr.