"Mit den großen Jungs an einem Tisch": Was Carlos Alcaraz dem Trio Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic voraus hat

© getty

Alcaraz muss Perfektionismus walten lassen

Um in Sphären von Djokovic und Co. vorstoßen zu können, muss aber für Alcaraz, den die spanische Sportzeitung AS schon als "den Großen" bezeichnete, weiter alles zusammenpassen.

Alcaraz wird sich auf Jahre mit Haut und Haar dem Tennis verschreiben, auch abseits des Courts Perfektionismus walten lassen müssen. In der Vergangenheit bremsten ihn immer mal wieder Verletzungen aus.

Und es hängt natürlich auch von der Konkurrenz ab, die durch die zwei Triumphe des Spaniers binnen fünf Wochen weiter angestachelt sein dürfte. Bei den US Open werden unter anderem der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner, aber auch noch einmal Titelverteidiger Djokovic in der Hoffnung auf seinen 25. Majorsieg Alcaraz angreifen wollen. Beim nächsten großen Ziel, den Olympischen Spielen in Paris, will auch Alexander Zverev wieder ein gewichtiges Wort um die Goldmedaille mitsprechen.

Doch Alcaraz hat in Wimbledon ein starkes Signal gesetzt: An ihm ist in Zukunft nur schwer vorbeizukommen.