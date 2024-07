Nach langen Diskussionen: Alexander Zverev schlägt Hugo Gaston mit Wut im Bauch

© imago images

Zverev war auf dem "heiligen Rasen" in London beim Erfolg über Cameron Norrie gestürzt und angeschlagen zu seinem Heim-Turnier gereist. Er berichtete nach seinem späteren Achtelfinal-Aus gegen Taylor Fritz von einem Knochenmarködem und einer Kapselzerrung im Knie.

In Hamburg kommt die deutsche Nummer eins, die mit einer Bandage am linken Knie spielt, mit den Problemen anscheinend zurecht - mehr aber auch nicht. Der Weltrangliste-81. Gaston stellte Zverev mit seinen Lob-Schlägen immer wieder vor Probleme. Restsorgen mit Blick auf Olympia bleiben. "Wichtig ist, dass er nicht noch einmal so fällt wie in Wimbledon", sagte Zverevs Bruder Mischa am Donnerstag bei Sky.

Beim Heimspiel in der Hansestadt (bis 21. Juli) will Zverev vor den Olympischen Spielen Selbstvertrauen für den Jahreshöhepunkt sammeln - ohne seinem Körper weiteren Schaden zuzufügen.

Nach Zverevs Erfolg stehen alle Viertelfinalpaarungen in Hamburg fest. Der Däne Holger Rune bekommt es am Freitag mit dem Arthur Fils aus Frankreich zu tun. Außerdem treffen der Italiener Luciano Darderi und der Argentinier Sebastian Baez aufeinander, zudem kämpft Francisco Cerundolo (Argentinien) gegen Pedro Martinez (Spanien) um den Einzug ins Halbfinale.