"Hat mich angewidert": Debütant ätzt gegen Wimbledon

Janvier: "Am Ende sterben wir eh alle"

Er bezeichnet sich selbst als "Fatalist", der schlechte Zustände im Tennis und im Leben akzeptieren müsse: "Ich akzeptiere sie, aber ich werde mich auch nicht ändern lassen. Es gibt Leute, die wollen, dass ich mich zurückhalte, aber ich will das nicht mehr. Am Ende sterben wir eh alle und landen unter der Erde, wir haben nur ein Leben."

Janvier wird im Tennis-Zirkus wegen seiner Aussagen mitunter als "Rebell" wahrgenommen, was er selbst nicht nachvollziehen kann: "Ich weiß nicht, warum ich ein Rebell sein sollte. Ich sage nur gewisse Dinge. Ich bin nicht schüchtern, vielleicht sage ich nur, was alle im Stillen denken. In dieser Welt gibt es im Allgemeinen eine Menge Heuchelei. Ich bleibe lieber so, wie ich bin."