Alexander Zverev vs. Taylor Fritz, Tennis: Wimbledon Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alexander hat sich in drei Sätzen (6:4, 6:4, 7:6) gegen Cameron Norrie für das Achtelfinale qualifiziert. Mit Fritz (7:6, 6:3, 7:5 vs. Alejandro Tabilo) wartet nun der erste Kontrahent, der in den Top-15 der ATP-Rangliste platziert ist.

Vor Beginn: Ab voraussichtlich 14.45 Uhr geht es heute auf dem heiligen Rasen zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz!