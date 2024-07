Alexander Zverev vs. Roberto Carballés Baena, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Wimbledon im TV und Livestream?

Wenn Ihr in diesem Jahr ein Match auf dem heiligen Rasen von zuhause aus live sehen möchtet, führt kein Weg am Prime Video vorbei - und da macht auch das Auftaktduell von Zverev keine Ausnahme. Der Streamingdienst hat sich bis 2027 die Exklusivrechte am prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt gesichert und berichtet live aus England.

Das bedeutet für Euch zwei Dinge: Zum einen braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, und zum anderen gibt es keine Übertragung im linearen Fernsehen.