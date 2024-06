Alexander Zverev vs. Holger Rune, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Achtelfinale bei French Open im TV und Livestream?

Im Achtelfinale der French Open bekommt es Alexander Zverev am heutigen Montag, den 3. Juni, mit dem Dänen Holger Runde zu tun. Das Night-Session-Duell startet nicht vor 20.15 Uhr auf dem Court Philippe Chatrier.

Die deutsche Nummer eins war zuletzt bei Roland Garros am vergangenen Freitag im Einsatz. Das Match gegen den Niederländer Tallon Griekspoor gewann Alexander Zverev denkbar knapp in fünf Sätzen mit 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6. Holger Rune hatte in der 3. Runde dagegen deutlich weniger Probleme als der DTB-Star. Gegen Jozef Kovalik gewann der an Nummer 13 gesetzte Däne glatt in drei Sätzen.

Alexander Zverev und Holger Runde trafen bislang erst ein Mal aufeinander. Rune gewann das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Spieler beim ATP-Turnier 2022 in München. Mit einem Sieg am heutigen Abend gegen Rune könnte Zverev könnte vierten Viertelfinaleinzug in Paris hintereinander klarmachen. Wer zieht in Paris in das Viertelfinale ein?