Alexander Zverev vs. Casper Ruud, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt French Open Halbfinale im TV und Livestream?

Alexander Zverev greift bei den French Open nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg! Die deutsche Nummer eins trifft am heutigen Freitag, 7. Juni, im Halbfinale auf den Norweger Casper Ruud. Das Spiel findet auf dem Court Philippe-Chatrier statt. Das Match in Paris wird nicht vor 17.30 Uhr beginnen.

Zverev zog durch einen mühevollen Erfolg in drei Sätzen gegen Alex de Minaur aus Australien zum vierten Mal in Folge ins Halbfinale der French Open ein. Casper Ruud zog nach der verletzungsbedingten Absage des Weltranglistenersten Novak Djokovic kampflos in die Runde der letzten vier ein.

Zverev vs. Ruud - dieses Halbfinalduell gab es bei den French Open auch schon im Vorjahr. Damals ließ der Norweger Zverev keine Chance und gewann klar in drei Sätzen (6:3, 6:4, 6:0).