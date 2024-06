© getty

Alexander Zverev, Hintergründe zum Prozess: Welche Strafe droht dem deutschen Tennis-Star?

Der Prozess gegen Zverev hat am Freitag vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten begonnen. Es besteht der Vorwurf der Körperverletzung.

Vorgeworfen wird dem 27-Jährige eine Tat zum Nachteil seiner ehemaligen Freundin, diese soll sich im Mai 2020 zugetragen haben. Er soll seine damalige Partnerin "kurzzeitig mit beiden Händen am Hals gewürgt" haben, wodurch sie unter "Atemnot und erheblichen Schmerzen" litt.

Zverev selbst wies den Vorwurf am Freitag zurück. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. "Am Ende des Tages glaube ich an das deutsche System und an die Wahrheit. Ich weiß, was ich getan habe und was ich nicht getan habe. Ich glaube, dass keine Chance besteht, dass ich diesen Prozess verliere", sagte er im Vorfeld der French Open.

Im Oktober 2023 hatte das Berliner Amtsgericht einen Strafbefehl gegen Zverev erlassen und eine Geldstrafe von 450.000 Euro festgesetzt. Weil der Olympiasieger Einspruch einlegte, kam es zum Prozess.

Im Falle einer Verurteilung kann sogar eine härtere Strafe verhängt werden. Im deutschen Strafgesetzbuch steht geschrieben, dass demjenigen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe droht, "wer einen anderen Menschen körperlich angreift oder dessen Gesundheit schädigt".

Dem Vernehmen nach ist eine Haftstrafe aber unwahrscheinlich. Nach Abschluss des Verfahrens könnten beide Parteien bei einem höheren Gericht in Berufung gehen.