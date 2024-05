Tennis: Alexander Zverev steht bei Masters in Rom im Finale - Sieg nach drei Sätzen gegen Alejandro Tabilo

Zverev trifft im Endspiel am Sonntag auf Tabilos Landsmann Nicolas Jarry oder den US-Amerikaner Tommy Paul. Zverevs letzter Turniersieg datiert vom vergangenen September, als er im chinesischen Chengdu seinen 21. Titel auf der Tour feierte. Ein Masters gewann der Weltranglistenfünfte zuletzt 2021, in Rom hatte er 2017 zum ersten und bislang einzigen Mal triumphiert. Zum dritten Mal steht er in der Ewigen Stadt im Endspiel, zum elften Mal auf Masters-Ebene - so oft wie Boris Becker.

"Den ersten Satz hat er viel besser gespielt. Er hat mir den Schläger aus der Hand genommen. Ich bin froh, dass ich im dritten Satz mit dem Spielstand einfach losgelaufen bin", sagte Zverev am Sky-Mikrofon: "Es ist ein Match, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Das ist mental nicht einfach. Aber ich war schon oft in solchen Situationen, ich weiß, was da zu tun ist." Für das Finale ist Zverev zuversichtlich: "Wenn ich mein Spiel spiele, weiß ich, dass ich eine gute Chance habe."