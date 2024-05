French Open 2024, Tennis: Termin, Start, Zeitplan, Spielplan, deutsche Teilnehmer, Alexander Zverev, Übertragung im Free-TV und Livestream

French Open 2024, Tennis: Deutsche Teilnehmer

Insgesamt neun deutsche Männer und Frauen nehmen an den French Open 2024 teil. Die größten deutschen Hoffnungen dürften dabei auf Alexander Zverev liegen, der bei den Männern in der Weltrangliste auf Platz fünf steht. Neben ihm sind mit Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Daniel Altmeier vier weitere deutsche DTB-Männer in Paris im Einsatz.

Mit viel Selbstbewusstsein dürfte Angelique Kerber in die French Open 2024 gehen. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin zeigte sich in den vergangenen Wochen in starker Form und könnte so auch in Paris eine gute Leistung auf den Platz bringen. Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund komplettieren das deutsche Frauen-Team bei Roland Garros.

French Open 2024, Tennis: Die deutschen Teilnehmer im Überblick

Männer:

Name Wettbewerb Alexander Zverev Einzel Jan-Lennard Struff Einzel Dominik Koepfer Einzel Yannick Hanfmann Einzel Daniel Altmeier Einzel

Frauen: