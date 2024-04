Rafael Nadal deutet Gigantendoppel mit Carlos Alcaraz bei Olympia in Paris an

Nach Wimbledonsieger Alcaraz hat nun auch der 14-malige Frech-Open-Gewinner Nadal Lust und Bereitschaft für eine Doppelpartnerschaft bei den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Paris (26. Juli bis 11. August) bekundet.

"Carlos muss mich gar nicht fragen. Wenn alles gutgeht, werden wir spielen", sagte der 37-jährige Nadal im offiziellen Podcast des Masters in Madrid, wo beide Spieler derzeit aufschlagen. "Ich freue mich wirklich riesig und wenn ich mich nicht täusche, geht es ihm genauso."

Für Alcaraz, der Anfang Mai seinen 21. Geburtstag feiert, wären die Spiele in Paris sein olympisches Debüt. Nadal hat bereits zwei Goldmedaillen in seiner unglaublichen Trophäensammlung. 2008 siegte er in Peking im Einzel, 2016 in Rio de Janeiro an der Seite von Marc López im Doppel.

"Wenn wir beide fit genug sind, warum nicht?", sagte Nadal. "Wir könnten ein tolles Team bilden und uns ehrgeizige Ziele setzen."