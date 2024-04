"Habe so lange darauf gewartet": Überwältigter Jan-Lennard Struff feiert ersten Turniersieg im 218. Versuch

Jan-Lennard Struff breitete die Arme aus und lächelte glückselig. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere hat der 33 Jahre alte Tennisprofi ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen - im strömenden Regen gewann er das Finale der BMW Open in München 7:5, 6:3 gegen Taylor Fritz aus den USA. Als er seinen ersten Matchball nach 79 Spielminuten verwandelte, riss es das Publikum mit einem Aufschrei von den Sitzen.

"Es ist unglaublich, ich habe schon so lange darauf gewartet", sagte der sichtlich überwältigte Struff wenige Augenblicke nach seinem Triumph und ergänzte ein wenig atemlos: "Ich bin schon so lange dabei, jetzt habe ich es endlich geschafft."

Es hat lange gedauert, sehr lange, ehe Struff endlich das letzte Match eines Turniers im Einzel gewann. Die BMW Open waren seine 218. Teilnahme an einem Event auf dem Tour-Level - sein erstes Match hatte er vor fast genau elf Jahren bestritten, am 22. April 2013 unterlag er in Barcelona in der ersten Runde. Nun also: Die Krönung, nach vier Titeln im Doppel der erste im Einzel.

Immerhin 9,94 Millionen Dollar an Preisgeld (umgerechnet derzeit 9,32 Millionen Euro) hat sich Struff in seiner Karriere bislang erspielt - auf seinem ersten Siegerscheck stand nun die Summe von 88.125 Euro. Damit nicht genug: Weil er nun in München gewann, gab es zudem ein Siegerauto von Hauptsponsor BMW, diesmal im Wert von rund 100.000 Euro - und natürlich eine Lederhose.