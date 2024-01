Australian Open 2024, Preisgeld: Wie viel Geld bekommt der Sieger und die Siegerin?

Australian Open 2024, Preisgeld: Wie viel Geld bekommen der Sieger und die Siegerin im Einzel?

Wenig überraschend ist das Budget, das an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet wird, auch in diesem Jahr wieder gestiegen. Rund 86,5 Millionen Australische Dollar werden verteilt (über sämtliche Disziplinen verteilt), in Euro sind das 53,5 Millionen - ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zu 2023. Vor allem in den früheren Runden ist Einiges dazugekommen.

Hier haben wir die Gelder für Euch aufgelistet. Dabei gilt: Frauen und Männer bekommen das Gleiche, der aufgelistete Betrag ist die Gesamtprämie bis zu diesem Punkt, nicht das Geld für die Runde. Beim Gewinn der Australian Open fliegt man also mit rund 1,9 Millionen Euro nach Hause.

Australian Open 2024, Preisgeld: Einzel