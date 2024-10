"Wieder Pogacar, immer Pogacar": Der Regenbogen fährt meilenweit voraus

Tadej Pogacar: "Es gab Attacken, und ich habe geantwortet"

Und die Konkurrenz beim 107. Giro dell'Emilia war handverlesen: Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock gewann den Sprint um Platz zwei - mit 1:54 Minuten Rückstand. Vuelta-Champion Primoz Roglic und Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel gaben entnervt auf. Evenepoels gesamtes Team beendete das Rennen vorzeitig, nur 53 von 167 Startern hielten durch. Einem Phänomen hinterherzuhetzen, ist mäßig reizvoll.

"Ich habe mich schon die ganze Woche recht gut gefühlt", sagte Pogacar lakonisch. Eigentlich wollte er bis zur letzten Runde die Beine still halten, "aber dann gab es Attacken, und ich habe geantwortet." Und die Antwort ließ keine Fragen offen.

Am San-Luca-Hügel - bekannt von der zweiten Tour-Etappe in diesem Jahr - trat Pogacar an, ohne aus dem Sattel zu gehen, und zertrümmerte das Feld. US-Profi Matteo Jorgenson, einer der härtesten Fahrer im Peloton, wollte folgen - und wirkte dabei, als sei er auf einem platten Hollandrad unterwegs. Aufsteiger Florian Lipowitz fuhr lange als Solist auf Platz zwei, hatte den erst zweiten deutschen Emilia-Podestplatz nach Jan Ullrichs Sieg 2001 im Blick - schließlich verließen ihn aber die Kräfte.

Pogacars Kraft indes scheint grenzenlos: An 56 Renntagen im Jahr 2024 siegte der Tour- und Giro-Champion 23-mal, gewann bei drei Rundfahrtstarts dreimal und bei sieben Eintagesrennen fünfmal. Und die wohl beste Saison der Radsport-Geschichte ist noch nicht vollendet: Am Dienstag fährt Pogacar den kleinen Klassiker Tre Valli Varesine, am Samstag die Lombardei-Rundfahrt, die er wie dereinst Fausto Coppi zum vierten Mal in Folge gewinnen könnte.

"Ich freue mich darauf", sagte Pogacar. Die Konkurrenten dürften anders darüber denken.