Sagenhafter Vorsprung: Tadej Pogacar liefert die nächste irre Radsport-Show

Pogacar schreibt Radsport-Geschichte

Pogacar fährt derweil eine der besten Saisons der Radsport-Geschichte: Bei seinen Gesamtsiegen bei der Italien- und Frankreich-Rundfahrt holte er jeweils sechs Etappensiege.

Bei allen drei Rundfahrt-Starts 2024 wurde er Gesamtsieger, von sieben Eintagesrennen gewann Pogacar nur zwei nicht - bei Mailand-Sanremo wurde er Dritter, beim Grand Prix von Quebec Siebter.

In der Vorwoche sicherte er sich in der Schweiz nach einer 100-km-Flucht zudem seinen ersten WM-Titel - das Triple aus Giro, Tour und WM war zuvor nur Eddy Merckx (1974) und dem Iren Stephen Roche (1987) gelungen. Kommende Woche peilt er seinen bereits vierten Erfolg beim Rad-Monument Lombardei-Rundfahrt an.