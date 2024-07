Tour-de-France-Aus nach Sturz: Mitfavorit Primoz Roglic muss aufgeben

Der slowenische Giro-Sieger von 2023 war durch den Sturz auf der zwölften Etappe in der Gesamtwertung mit 4:42 Rückstand auf Rang sechs zurückgefallen und hatte damit nur noch geringe Chancen auf einen Podestplatz. Der 34-Jährige, bereits auf der elften Etappe in einer Abfahrt weggerutscht, rollte mit blutender Schulter und beschädigtem Helm sichtlich angeschlagen ins Ziel in Velleneuve-sur-Lot.

"Es ist ja logisch, dass er super enttäuscht ist, wie alle anderen auch", hatte Sportdirektor Rolf Aldag unmittelbar nach der Etappe gesagt und betont, dass der Sport zunächst in den Hintergrund rücke: "Jetzt geht es um Primoz Roglic als Mensch und als Person, der viel investiert hat, um hier fit zu sein."

Roglic und die Tour - das passt bislang nicht zusammen. 2020 war er im Gelben Trikot auf der vorletzten Etappe noch auf dramatische Weise von seinem Landsmann Tadej Pogacar abgefangen worden. In beiden folgenden Jahren schied er ebenfalls vorzeitige aus - jeweils sturzbedingt.