Tour de France 2024, Radsport: Wo läuft die 20. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Tadej Pogacar rast mit Riesenschritten seinem dritten Tour-Gesamtsieg entgegen. Der Slowene führt nach 19 Etappen die Wertung mit mehr als fünf Minuten Vorsprung auf den Titelverteidiger Jonas Vingegaard an und wirkt im Moment unschlagbar.

Am heutigen Samstag, den 20. Juli, findet die 20. Etappe statt, die vorletzte der Tour de France. Die Athleten starten dafür um 13.35 Uhr in der französischen Großstadt Nizza das Rennen. Das Ziel befindet sich dann im 1678 Meter hohen Gebirgspass Col de la Couillole in den östlichen Alpen. Insgesamt stehen fast 133 Kilometer an.