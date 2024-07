Tour de France 2024, Radsport: Wo läuft die 18. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Kann Tadej Pogacar den Vorsprung auf Jonas Vingegaard auf der 18. Etappe am heutigen Donnerstag (18. Juli) weiter ausbauen? Die Strecke wird hinter dem Stausee Lac de Serre-Poncon sehr unrhythmisch - ständig geht es auf und ab.

Wenn Ihr einen Überblick über das Gesamtklassement bekommen wollt, seid Ihr hier richtig. Um 13 Uhr soll die Etappe in Gap beginnen, bevor sie am Abend in Barcelonette zu Ende gehen wird.

TOUR DE FRANCE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Doch wo könnt Ihr das Ringen um das Gelbe Trikot live verfolgen? SPOX klärt auf.