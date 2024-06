Vauquelin der stärkste Ausreißer - Pogacar schon in Gelb

Der slowenische Mitfavorit Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) übernahm bereits das Gelbe Trikot vom Auftaktsieger Romain Bardet (Frankreich). Die weiteren Topstars Jonas Vingegaard (Dänemark) und Remco Evenepoel (Belgien) verloren im Gegensatz zu Primoz Roglic (Slowenien) vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe keine Zeit.

Am Montag steht in Turin voraussichtlich der erste Massensprint an, ehe es bereits am Dienstag in die erste Alpenetappe und am Galibier in den ersten großen Schlagabtausch der Favoriten geht.