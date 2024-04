Radsport im Schockzustand: Tour-Sieger Jonas Vingegaard bei Horrorsturz im Baskenland schwer verletzt

Van Aert, Kämna, Vingegaard: Immer wieder heftige Unfälle

Deutsche Fahrer waren nicht in den Sturz am Donnerstag verwickelt. Nach einer langen Unterbrechung neutralisierten die Rennleiter das Peloton. Nur die sechs Ausreißer, die zum Unfallzeitpunkt weit vor dem Feld lagen, "durften" um den Sieg fahren. Diesen sicherte sich der Südafrikaner Louis Meintjes vom Team Intermarche-Wanty. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) übernahm aufgrund Roglics Ausstieg die Gesamtführung. Die Etappe wurde jedoch nicht gewertet.

Im Radsport kam es in den letzten Tagen zu einer ganzen Reihe von heftigen Unfällen. Erst am Mittwoch musste der Deutsche Lennard Kämna nach einem Verkehrsunfall auf einer Trainingsfahrt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, der 27-Jährige liegt auf der Intensivstation. Er befinde sich in einem "stabilen Zustand, er ist wach, ansprechbar und kann kommunizieren", teilte sein Team Bora-hansgrohe am Donnerstag mit.

Auch Topstar Wout van Aert kam während des Eintagesrennens Quer durch Flandern zu Fall. Der Belgier zog sich bei einem Massensturz ein gebrochenes Brustbein, ein gebrochenes Schlüsselbein und mehrere gebrochene Rippen zu. Van Aert wurde bereits erfolgreich operiert. Im vergangenen Jahr war der Schweizer Gino Mäder nach einem schweren Sturz verstorben.