München und Chicago Marathon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Wettlauf im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, dem 13. Oktober, finden gleich zwei bedeutende Marathons statt. Das Event in München startet um 9 Uhr, während es in Chicago um 14 Uhr (deutsche Zeit) losgeht.

Der Chicago-Marathon steht auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 2 weltweit.

Doch wo lassen sich beide Sportspektakel im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt auf.