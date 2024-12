Darts WM 2025, deutsche Teilnehmer sowie Gegner: Wann und gegen wen spielen Martin Schindler, Ricardo "Pikachu" Pietreczko, Gabriel Clemens und Co. bei der Weltmeisterschaft?

Darts WM 2025, deutsche Teilnehmer sowie Gegner: Wann und gegen wen spielen Martin Schindler, Ricardo "Pikachu" Pietrezko, Gabriel Clemens und Co. bei der Weltmeisterschaft?

Am zweiten Turniertag ist der erste deutsche Spieler bei der Darts-WM im Einsatz. Am Montag, den 16. Dezeber, bekommt es Kai Gotthardt in der 1. Runde um 13.30 Uhr mit Alan Soutar zu tun. Am darauf folgenden Dienstag ist Ricardo Pietreczko, ebenfalls in der 1. Runde ab 20.00 Uhr, gegen Xiaochen Zong gefordert.

Am Donnerstag, den 19. Dezember, spielen gleich zwei deutsche Teilnehmer bei der Darts-WM 2025. Zuerst duelliert sich ab 13.30 Uhr in der zweiten Runde Gabriel Clemens mit Niels Zonneveld oder Robert Owen. Der "German Giant " hat aufgrund seiner Platzierung in der Order of Merit in der 1. Runde ein Freilos. Am Abend begegnet dann Nico Springer ab 20.00 Uhr Scott Williams. Florian Hempel bekommt es dann am darauffolgenden Tag ab 20.00 mit Jeffrey de Zwan zu tun. Die beiden Spieler sind jeweils in der 1. Runde gefordert.

Erst am Sonntag, den 22. Dezember, greift mit Martin Schindler der aktuell beste deutsche Darts-Spieler ins Turnier ein. Schindler, der wie Gabriel Clemens in der ersten Runde ein Freilos hat, trifft in der zweiten Runde auf Callan Rydz oder Romeo Grbavac.

Martin Schindler und Gabriel Clemens stehen beide in der unteren Hälfte des Turnierbaums. Sollten die beiden ihre Duelle in der 2. und 3. Runde gewinnen, käme es bei der Darts-WM im Achtelfinale zu einem deutschen Duell zwischen Schindler und Clemens.